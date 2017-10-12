В России призвали Польшу чтить памятники советским солдатам

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Памятники советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, должны быть неприкосновенны и святы, говорится в обращении официального представителя МИД России Марии Захаровой к участникам конференции, открывшейся в Варшаве в четверг.

В настоящее время в Польше проходит первая международная конференция "Чтите их память…", посвящённая сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны.

Захарова отметила, что "под предлогом продвижения "национальной идеи" некоторые политики готовы идти даже на искажение итогов Нюрнберга, закладывая в умы молодого поколения идею о параллелях между преступлениями фашистского движения и подвигами советских солдат".

"Мы стали забывать, что памятники — это, в первую очередь, память. Уничтожение памятников — атака на историческую память нынешних поколений и лишение памяти будущих. Метод не новый, но до сих пор повсеместно востребованный. На наших глазах на охваченном пламенем Ближнем Востоке террористы, захватывая территории, сразу же уничтожают исторические памятники. Но это террористы. В то же самое время в мирной и стабильной Восточной Европе сносятся и оскверняются мемориалы воинам, когда-то подарившим Европейскому континенту не просто свободу, но и жизнь", — гласит текст обращения.

В этом контексте Захарова особо отметила открытие 15 октября текущего года отреставрированного памятника советским воинам в сербском городе Трстеник в День освобождения от фашистов. И хотя, по ее словам, подобных примеров, к сожалению, меньше, чем случаев вандализма и разрушения памятников советским солдатам, "это важный показатель того, что в Европе есть люди, которые считают сохранение памяти о Второй мировой войне делом жизни".

"Памятники солдатам, освободившим мир от фашизма — это наше общее культурное и историческое наследие, которое должно быть неприкосновенно и свято", — заключила она.

Между Россией и Польшей действует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994. На момент подписания этого соглашения в Польше насчитывалось более 500 памятных мест. В настоящее время их осталось около половины.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.