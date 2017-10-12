Захарова прокомментировала закрытие офиса талибов в Катаре

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 12 октября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 12 октября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Закрытие представительства талибов в Дохе является внутренним делом Афганистана, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"РФ считает вопрос дальнейшего функционирования, либо закрытия офиса движения талибов в Дохе внутренним делом Афганистана", — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, как Россия относится к перспективе закрытия представительства.

Она напомнила, что офис создавался, прежде всего, как площадка для налаживания контактов между официальным Кабулом и афганской вооруженной оппозицией в рамках усилий по запуску национального диалога.

"К сожалению, на этом направлении его деятельность не принесла каких-либо существенных результатов, более того, некоторые страны использовали эту площадку для решения своих сугубо внутренних задач", — отметила официальный представитель МИД РФ.

"Так, США вели на ней переговоры с движением талибов об обмене американского военнослужащего на пятерых узников Гуантанамо", — указала Захарова.