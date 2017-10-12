Косачев: США вредят своей репутации, пытаясь испортить отношения с Россией

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пытаясь испортить отношения с Россией, американские политики вредят своей стране, ее репутации, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Новая выходка, иного слова не подберу, американских властей: посягательство на российские флаги на нашей дипсобственности в США — это откровенная попытка сорвать даже минимальную нормализацию в наших отношениях", — сказал сенатор.

Ранее были сняты флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как сообщили РИА Новости в среду в госдепартаменте США, "бережно снятые" флаги "хранятся в безопасности в этих зданиях".

По словам Косачева, складывается ощущение, что где-то в США есть цензор, который зорко бдит, чтобы связи не вернулись в подобающее двум великим державам русло, и "как только что-то намечается, немедленно следует очередная провокация".

"Какие бы цели ни преследовали эти "цензоры", они вредят не России, не лично Трампу, а самой Америке — и ее дипломатической репутации, и ее связям с ядерным государством, постоянным членом Совбеза ООН, у которого есть немало общих задач с США на мировой арене", — подчеркнул глава международного комитета.

Он выразил убежденность, что российско-американские отношения все равно когда-то нормализуются, а те, кто оттягивает этот момент, не выигрывают ничего, воюя с логикой истории.