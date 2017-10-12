В Казахстане шесть человек пострадали после ЧП на газопроводе

АЛМА-АТА, 12 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в четверг в результате воспламенения газа на газопроводе крупнейшего казахстанского металлургического предприятия — АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщила пресс-служба компании.

"Двенадцатого октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

Согласно пресс-релизу, трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии центральной городской больницы города Темиртау, трое – в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова.

По данному факту проводится расследование.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав "АрселорМиттал Темиртау" входят металлургический комбинат в городе Темиртау, восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.