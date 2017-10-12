В МИД оценили, чем обернется включение КСИР в список террористов в США

ВКЛЮЧЕНИЕ ВАШИНГТОНОМ КСИР В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К САМЫМ НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ РЕГИОНА И БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ — ИСТОЧНИК В МИД РФ

РИА НОВОСТИ