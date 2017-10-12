Япония призвала США в будущем предотвращать инциденты с военной авиацией

ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Япония в очередной раз призвала США предотвратить инциденты с военной авиацией на американских базах в стране после крушения накануне на Окинаве вертолета CH-53E, говорится в распространенном в четверг сообщении японского МИД.
Как сообщает МИД Японии, Мори "выразил сожаление по поводу инцидента и просил, чтобы было проведено расследование причин инцидента и приняты меры для предотвращения повторения" таких случаев в будущем.
Со своей стороны Янг заверил Японию, что американская сторона "приложит к этому усилия", говорится в сообщении японского МИД.
Транспортный вертолет CH-53E с американской военной базы Футэмма разбился при попытке экстренной посадки из-за пожара на борту на острове Окинава. По сообщениям японских СМИ, это произошло всего в двух километрах от школы к вечеру в среду. В результате аварии пострадавших нет.
Агентство Киодо передало слова министра обороны Японии Ицунори Онодэры о том, что он призвал командующего войсками США на Окинаве Лоуренса Николсона предоставить подробную информацию о случившемся и предотвратить повторение таких аварий.
Губернатор добивается вывода американских баз за пределы префектуры Окинава, где расположена большая часть войск США в Японии. Однако центральное японское правительство рассматривает возможность лишь переноса военной базы Футэмма из города Гинован в менее заселенный район на севере того же острова.