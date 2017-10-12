Во Франции в ходе учений полицейский случайно застрелил коллегу

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полицейский во Франции случайно застрелил коллегу во время учений, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на бывшей авиабазе в коммуне Франказаль (10 километров от города Тулуза), на которой часто проводятся учения правоохранительных органов. По данным телеканала, сотрудник полиции из бригады розыска и быстрого реагирования (BRI) случайно застрелил своего коллегу в возрасте около 40 лет.

Телеканала сообщает, что прокуратура Тулузы начала предварительное расследование.

Другие подробности инцидента уточняются.