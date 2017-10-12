СМИ: избирком ДРК заявил о проведении выборов президента не ранее 2019 года

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Национальная независимая избирательная комиссия Демократической республики Конго (ДРК) заявила, что выборы президента в стране могут состояться не ранее апреля 2019 года, сообщает местный новостной портал Mediacongo.

Как заявил глава комиссии Корней Нангаа, ведомству для проведения выборов понадобится еще 504 дня после окончания проверки избирательных листов. Ранее ожидалось, что голосование состоится до конца 2017 года.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Жозефа Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков.

Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в ДРК заключили соглашение, согласно которому президент Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.