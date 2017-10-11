Россиянин по ошибке незаконно въехал на территорию Германии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти ФРГ проводят расследование в отношении гражданина России, по ошибке незаконно въехавшего на территорию Германии, сообщается на информационном портале федерального полицейского участка Людвигсдорфа в земле Нижняя Саксония.

Около 6.30 утра в среду полиция в городе Бад-Мускау остановила 25-летнего водителя из России для проверки документов. Как пояснил россиянин, он с женой находился в Польше. Путешествуя на машине, он по ошибке въехал на территорию ФРГ.

"Из-за того, что его поймали без действительных документов, против него ведется расследование по подозрению в нарушении закона о пребывании иностранных граждан на территории ФРГ", — отмечается в сообщении.

Позднее россиянина отпустили, потребовав немедленно вернуться на территорию Польши.