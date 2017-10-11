Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередную резолюцию по ситуации в Крыму

ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Исполнительный совет ЮНЕСКО в ходе 202-й сессии во вторник принял очередную резолюцию о наблюдении за ситуацией в Крыму; представитель РФ назвал этот шаг "бессмысленным и бесполезным", передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку документа было отдано 17 голосов, против — пять. Еще 30 стран воздержались от голосования, а представители шести стран отсутствовали.

Поставленный на повестку вопрос звучал как "наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)". Инициатором рассмотрения этой темы стали Киев и ряд европейских стран.

Выступая по итогам голосования, представитель России заявил, что принятое решение "бессмысленное и бесполезное".

"Оно еще раз свидетельствует о том, что авторов резолюции не интересует ни реальное положение дел в Крыму, ни мнение и интересы жителей полуострова, ни компетенция ЮНЕСКО", — заявил он.

Вопрос о ситуации в Крыму поднимается на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в течение, по меньшей мере, последних двух лет. По словам представителей российской делегации, этот вопрос носит исключительно политизированный характер. Как отмечают в постпредстве РФ, ЮНЕСКО "фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года".

"С нашей стороны неоднократно выражалась готовность принять делегацию ЮНЕСКО на полуострове в рамках деполитизированной миссии и при уважении к факту принадлежности Крыма Российской Федерации. Общеизвестно, что в Крыму уже побывали парламентарии, политические и общественные деятели из многих стран мира. Традиционные партнеры ЮНЕСКО в Крыму также готовы к восстановлению связей с Организацией, которые были разорваны отнюдь не по их вине. Однако принятое сегодня решение исполсовета, как и все предыдущие резолюции подобного рода, фактически закрывает эту возможность", — добавил представитель РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.