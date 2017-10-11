В Харькове проверяют сообщение о минировании исторического музея

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании здания исторического музея в Харькове, сообщила в среду пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

"Информация о якобы заложенной взрывчатке в здании на улице Университетской, 5 поступила в Шевченковский отдел полиции в городе Харькове сегодня, 11 октября, в 17.15 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты-взрывотехники, проводится проверка.