На территории реставрируемой Лукишской площади Вильнюса нашли мину

ВИЛЬНЮС, 11 окт — РИА Новости. Мину времен Второй мировой войны обнаружили в среду во время археологических раскопок на реставрируемой Лукишской площади столицы Литвы, сообщила пресс-служба полиции Вильнюсского округа.

"В 13.49 (совпадает с мск) было получено сообщение о том, что археолог во время раскопок обнаружил объект диаметром около 30 сантиметров, похожий на мину", — говорится в сообщении.

К месту находки немедленно отправили спецслужбы, был введен план "Щит".

По данным полиции, выяснилось, что найденный объект является 82-миллиметровой минометной миной времен Второй мировой войны. "Мина при сопровождении полиции была отвезена в Пагиряйский карьер для нейтрализации", — отметили в ведомстве.