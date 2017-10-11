Косачев: делегация сирийского парламента примет участие в МПС в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Делегация парламента Сирии примет участие в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, возглавит ее спикер парламента, сообщил журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Они подтвердили свое участие. Более того, сирийскую делегацию возглавляет недавно, 17 сентября, избранный спикер. Спикер сирийского парламента сюда приезжает, и мы постараемся организовать такую встречу с ним тоже, потому что это принципиально важно, ну или с членами делегации", — сказал Косачев.

По его словам, "цель этих встреч заключается в трех аспектах". "Первое — проинформировать соответствующие делегации и парламенты о существовании и о модальности действий самой группы. Второе – заручиться их поддержкой в случае, если она нам потребуется, уже на территории соответствующих стран, потому что мы будем выезжать в эти страны для встреч с группами сирийской оппозиции. Ну и в-третьих, почерпнуть их идеи, их предложения в отношении того, что может быть сделано дополнительно к нашему видению ситуации. Это вот первое направление – встреча здесь в рамках ассамблеи", — пояснил сенатор.

Он отметил, что в среду рабочая группа МПС по Сирии подготовила ряд решений, которые нуждаются в утверждении исполкомом союза. "Мы предлагаем, чтобы исполком нам дал полномочия по действиям нашей рабочей группы в четырех направлениях. Первое – это организовать двусторонние встречи нашей рабочей группы с национальными делегациями тех стран, которые вовлечены в сирийское урегулирование, здесь в ближайшие дни в рамках ассамблеи. На первом месте стоит делегация парламента Сирии. Это принципиально. Кроме этого, упоминаются парламенты практически всех региональных стран: это Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Эмираты, Египет, Турция, Оман", — сказал Косачев.

Вторым направлением, по его словам, является установление устойчивых рабочих контактов с парламентом Сирии, чтобы, в случае согласия парламента Сирии, оказывать консультационно-экспертное содействие. Третьим направлением является организация контактов с сирийской оппозицией, находящейся в стране и за пределами.

"И четвертое — может быть, самое важное — это авторизация нашей поездки в Сирию, в Дамаск для встреч с президентом Сирии, парламентом Сирии и представителями оппозиции, которые находятся внутри Сирии, для обсуждения всех аспектов будущих политических реформ и возможностей, которые может дополнительно реализовать МПС в содействии этим реформам", — добавил Косачев.

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает ассамблею МПС.