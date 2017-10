Проект RT о революции 1917 года вышел в финал премии Clio Entertainment

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Проморолики международного проекта RT #1917LIVE вышли в финал престижной премии в области телерекламы Clio Entertainment 2017. Об этом сообщается на сайте телеканала.

RT стал единственным неамериканским телеканалом, претендующим на награду. Помимо #1917LIVE, на премию в категории "Телевидение: Лучший тизер" номинированы проморолики телесериалов The Simpsons (FX Networks), The Eighties (CNN Worldwide), Ozark (Netflix), WestWorld и The Leftovers (HBO), а также работы других телеканалов.

Проект #1917LIVE посвящен столетию революции в России. Он представляет собой одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались в Twitter.

Цель проекта — воссоздать в микроблоге события тех дней в режиме реального времени. Десятки аккаунтов публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В рамках проекта была снята серия промороликов, авторы которых воссоздали события столетней давности.

В проекте #1917LIVE участвуют историки из США и Великобритании и даже бразильский писатель Пауло Коэльо — он ведет аккаунт двойного агента времен Первой мировой войны Маты Хари. В рамках проекта было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой "Русский телеграф" (Russian Telegraph, RT). На эти микроблоги подписались уже около 200 тысяч пользователей, в том числе мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

General strike in Tashkent over, martial law lifted. Special commission investigating suspects #1917LIVE pic.twitter.com/yFseiqCnK5 — Russian Telegraph (@RT_1917) 11 октября 2017 г.

Со дня запуска реконструкции в 2016 году хэштег #1917LIVE был использован более чем в 170 тысячах твитов. Кроме того, любой пользователь может присоединиться к проекту, создав свой аккаунт под хэштегом #1917CROWD.

Спецпроект #1917LIVE в октябре 2017 года также вышел в финал премии The Drum Social Buzz Awards 2017 в номинации "Инновационное использование соцсетей".

Clio Entertainment — одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года. В жюри премии входят представители Showtime Networks, Amazon Studios, FX Networks и других крупнейших производителей контента. Лауреаты будут объявлены 2 ноября на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе.