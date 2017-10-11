Дачич рассказал, чем вызвано замедление интеграции Сербии в ЕС

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Нынешний темп переговоров об интеграции Сербии в ЕС недостаточен и ограничивается внутренними проблемами государств-членов Евросоюза, заявил в среду глава МИД республики Ивица Дачич на встрече министров иностранных дел Вышеградской группы и западных Балкан в Будапеште.

В своей речи первый-вице премьер и глава МИД Сербии отметил, что руководство республики "обрадовало" недавнее выступление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, в котором прозвучал призыв подготовить стратегию интеграции Черногории и Сербии в ЕС до 2025 года. Однако Дачич назвал недостаточным нынешний темп открытия и закрытия глав переговорной платформы о вступлении.

"В действительности нынешний темп открытия глав недостаточен и не показывает реальное положение дел в вопросе готовности Сербии к переговорам о членстве. Нынешний темп чисто политически лимитирован, из-за внутренних проблем в некоторых государствах-членах ЕС. Такой подход не приведет к желаемому результату для обеих сторон", — цитирует сербский МИД министра.

Дачич добавил, что скорость открытия глав переговорной платформы также не определяет скорость их закрытия. Он подчеркнул, что с 21 января 2014 года Сербия и ЕС открыли лишь 10 из 35 глав платформы о вступлении.

Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы. Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). Двадцатого июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.

В среду в Брюсселе председатель Европарламента Антонио Таяни заявил о поддержке Сербии на пути членства страны в Евросоюзе. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее в ходе визита в Белград сообщил, что Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения реформ.