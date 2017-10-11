В Испании социалисты рассказали о работе над конституционной реформой

МАДРИД, 11 окт — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Испании оппозиционной политической силы — Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — Педро Санчес заявил, что договорился с премьером страны Мариано Рахоем о том, что в стране будет начата конституционная реформа.

"Мы договорились, что комиссия об оценке автономных государственных образований будет работать в течение шести месяцев, затем мы начнем дебаты о конституционной реформе", — сказал Санчес на пресс-конференции. По его словам, "настало время начать конституционную реформу в стране", уже через полгода дебаты могут начаться в конституционной комиссии парламента. "Через шесть месяцев, в следующем году, начнем говорить, наконец, о многолетнем требовании ИСРП — разрешить территориальный кризис", — добавил Санчес.

Лидер испанских социалистов заверил, что соцпартия поддержит меры, которые предпримет правительство в отношении властей Каталонии.

"Они (власти Каталонии) должны объяснить, провозгласили они независимость или нет после этого требования (правительства Испании)", — заявил генсек ИСРП. "Мы вчера пережили церемонию абсурда в каталонском парламенте… Никто ничего не понял", — сказал он.

По словам лидера социалистов, если глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон "хочет посредничества, пусть приходит в конгресс депутатов, поскольку начнется процесс конституционной реформы".

Он также добавил, что для того, чтобы провести в Каталонии согласованный с центральными властями референдум о независимости, также "нужна конституционная реформа". "Но мы против, поскольку хотим говорить о том, как Каталония останется в Испании, а не о том, как она уйдет", — добавил Санчес.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.