Медведев рассказал о перспективах сотрудничества с Марокко в энергетике

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

РАБАТ, 11 окт — РИА Новости. Россия и Марокко имеют перспективы сотрудничества в энергетике, РФ готова обеспечить поставки СПГ для нужд королевства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Энергетика относится к числу традиционных сфер нашего сотрудничества…. Очевидно, что мы можем открыть и новые страницы в этом сотрудничестве, включая и новые сферы, новые направления энергетического сотрудничества", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с марокканским коллегой.

"Мы готовы к самому широкому спектру возможностей, в частности, на наш взгляд, весьма перспективными представляются поставки СПГ для нужд экономики Марокко. Но и это направление не является исчерпывающим, мы готовы с нашими партнёрами обсуждать все направления сотрудничества, включая ядерную энергетику и целый ряд других направлений (в том числе альтернативные источники энергии — ред.)", — добавил российский премьер.