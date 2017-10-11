В Париже пять человек осуждены по делу о "Кунг-фу полицейском"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Суд в Париже приговорил к различным срокам тюремного заключения группу молодых людей, обвиняемых в нападении на полицейский автомобиль в ходе уличных беспорядков, сообщает телеканал BFMTV.
Самый большой срок из группы подсудимых получил Иоахим Ландвер. Он скрывается в Швейцарии и заочно был приговорен к семи годам лишения свободы. Пытавшийся ударить полицейского 40-летний IT-специалист Николя Ф. приговорен к пяти годам тюрьмы, половину которых составляет условный срок. Всего по делу о нападении были осуждены пять человек.
Весной 2016 года во Франции регулярно проходили сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией массовые акции протеста против трудовой реформы, проект которой был "силой" проведен через нижнюю палату.