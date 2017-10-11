Защита Винника опротестует ошибки при переводе на процессе по выдаче в США

САЛОНИКИ, 11 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Защита арестованного в Греции россиянина Александра Винника намерена опротестовать ошибки при переводе в ходе судебного процесса по его выдаче в США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Совет судей в Салониках в среду удовлетворил просьбу Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Неделю назад совет судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции.

"На процессе по выдаче Винника в Соединенные Штаты, который проходил 4 октября, судом был дан переводчик, который не владел должной квалификацией. Это было сделано намеренно, и защита об этом сразу сообщила", — сказал Мусатов.

По его словам, в дальнейшем выяснилось, что у переводчицы нет профильного диплома, у нее диплом инженера.

"Она совершенно не представляла, как ведется перевод. Более того, перевод судебный сделала — намеренно или нет — наоборот. Например, на ключевые вопросы, где мой подзащитный говорил "да", она отвечала "нет". То есть здесь совершенно намеренное искажение фактов", — сказал Мусатов, добавив, что защита будет использовать это в своей работе.

В ходе заседания суда в среду была другая переводчица, к работе которой замечаний пока не было.