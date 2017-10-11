"Опа! Какое уродство": корейцам не понравился памятник Gangnam Style

Андрей Ольферт, для РИА Новости

С момента установки памятника танцу Gangnam Style ("Каннам стайл", в народе "Гангам") в престижном сеульском районе Каннам прошло уже полтора года, но местные жители никак не могут примириться с его существованием.

Идея соорудить памятник, пожалуй, самому известному южнокорейскому творению последних лет возникла еще в конце 2015 г., но сразу же вызвала немало нареканий: и в архитектурный ландшафт он не очень вписывался, да и многие просто не понимали, что символизируют огромные скрещенные руки. Когда же стало известно, что установка скульптуры обойдется местному бюджету в 400 миллионов вон (порядка 350 тысяч долларов США), народ стал просто негодовать.

("Говорят, в Каннаме установят памятник Каннам стайлу. За 400 млн вон…Что???")

Не понравилась идея и самому Psy ("Ссаи", он же Пак Чэсан).

"Нам и вправду удалось создать небывалый хит, который всем понравился, но я просто делал свою работу, так уж получилось. Я не делал это специально ради страны. И то, что в округе (Каннам. — Прим. ред.) за бюджетные деньги решили установить памятник, мне, безусловно, приятно. Но это уже, по-моему, чересчур", — признался исполнитель в одном из последних интервью.

В апреле 2016 г. скульптуру Gangnam Style рядом с торгово-выставочным центром COEX ("Коэкс") все же установили, но реакция корейцев была уже ожидаемой.

이게 그 유명하다는 강남스타일 동상이란 말인가?ㅋㅋㅌㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zvUDfw9iuV — 🌸다이어트 중인 디소🌸 (@Jiso_0613) 27 августа 2017 г.

("И это тот самый известный памятник Каннам стайлу?))))))))")

("Памятник Каннам стайлу за 400 млн вон~ ^.^) Но выглядит ужасно~ —.- ")

코엑스 강남스타일 조형물

악마같은거 소환하는줄… pic.twitter.com/GQhQFMkbf7 — 자유로운 영혼 HooN쨩 (@Oilver_zin) 30 мая 2017 г.

("Скульптура Каннам стайл рядом с Коэкс. Как будто дьявола какого-то вызывают..")

Комментируя новости об этой скульптуре, южнокорейцы также призывают перенести ее поближе к полицейскому участку как символ "закованных в наручники нарушителей" и называют ее "просто уродством".

Тем не менее памятник пользуется популярностью у иностранцев. Приезжавшие в этом году в Сеул с концертами Coldplay и бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер даже специально ездили к нему, чтобы сфотографироваться.

we are so happy to be in south korea thankyou to everyone who’s been coming to these asian shows; we are very grateful love cm Публикация от Coldplay (@coldplay) Апр 14 2017 в 9:52 PDT

Oppa Gallagher Style. LG x Публикация от Liam Gallagher (@liamgallagher) Авг 21 2017 в 5:25 PDT

Да и простые туристы не прочь поскакать на фоне скульптуры любимой песне.

When in Gangnam….#Gangnamstyle Публикация от sabbathdude (@sabbathdude) Окт 10 2017 в 7:03 PDT

Несмотря на народную нелюбовь к скандальной скульптуре, самим Psy и его легендарным синглом корейцы по-прежнему гордятся. Вышедший пять лет назад ролик Gangnam Style стал самым просматриваемым в истории YouTube и уступил пальму первенства лишь недавно, в июле 2017 г. Тем не менее он по-прежнему замыкает тройку лидеров и приближается к новому рекорду в три миллиарда просмотров.