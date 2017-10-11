Глава Европарламента поддержал Сербию на пути интеграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни в среду заявил о поддержке Сербии на пути членства страны в Евросоюзе.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее в ходе визита в Белград сообщил, что Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения реформ.
"Мы работаем над тем, чтобы проложить для Сербии путь как следующего члена ЕС", — сказал Таяни после встречи в Брюсселе с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.
По словам главы ЕП, "Сербия обеспечивает устойчивый прогресс на пути интеграции в ЕС", но требуется еще "много сделать", в частности, в плане правого государства и судебной реформы.
С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.