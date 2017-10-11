Глава Европарламента поддержал Сербию на пути интеграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни в среду заявил о поддержке Сербии на пути членства страны в Евросоюзе.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее в ходе визита в Белград сообщил, что Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения реформ.

"Мы работаем над тем, чтобы проложить для Сербии путь как следующего члена ЕС", — сказал Таяни после встречи в Брюсселе с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

По словам главы ЕП, "Сербия обеспечивает устойчивый прогресс на пути интеграции в ЕС", но требуется еще "много сделать", в частности, в плане правого государства и судебной реформы.

С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы. Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). Двадцатого июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.