В ГД рассказали, зачем глава Каталонии "подвешивает" ситуацию с отделением

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Председатель правительства Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с властями Испании с целью "подвесить" ситуацию для анализа экономических последствий отделения Каталонии, считает первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.
"Я думаю, что это связано с тем, что (Карлес Пучдемон) должен учитывать реальную ситуацию и две точки зрения, которые существуют по этому поводу… к тому же надо оценить возможные экономические последствия такого решения", — сказал Новиков РИА Новости.
Депутат уточнил, что, в частности, властям Каталонии необходимо внимательно проанализировать те тенденции и ту динамику, которые намечаются в экономической и банковской сфере Каталонии.
"Поэтому он подвешивает ситуацию. Не говорит о прекращении процесса выхода, но говорит о необходимости придержать скорость", — подчеркнул депутат.
Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".