В ГД рассказали, зачем глава Каталонии "подвешивает" ситуацию с отделением

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Председатель правительства Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с властями Испании с целью "подвесить" ситуацию для анализа экономических последствий отделения Каталонии, считает первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

"Я думаю, что это связано с тем, что (Карлес Пучдемон) должен учитывать реальную ситуацию и две точки зрения, которые существуют по этому поводу… к тому же надо оценить возможные экономические последствия такого решения", — сказал Новиков РИА Новости.

Депутат уточнил, что, в частности, властям Каталонии необходимо внимательно проанализировать те тенденции и ту динамику, которые намечаются в экономической и банковской сфере Каталонии.

"Поэтому он подвешивает ситуацию. Не говорит о прекращении процесса выхода, но говорит о необходимости придержать скорость", — подчеркнул депутат.

Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".