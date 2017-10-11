В Кашмире четыре человека погибли в столкновении силовиков с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Индийские силовики ликвидировали двух боевиков в штате Джамму и Кашмир, два военнослужащих погибли в ходе столкновения, сообщает агентство ANI.

При этом пресс-служба армии пока сообщает только о ликвидации двух террористов. Боестолкновение произошло утром в среду в населенном пункте Парибал в районе Хаджин округа Бандипора.

Силовики получили оперативную информацию о присутствии боевиков в населенном пункте, когда они приблизились к дому, где укрывались боевики, те открыли по представителям властей огонь. В ходе перестрелки два боевика были убиты.

По данным агентства, в ходе боестолкновения погибли два военнослужащих элитного авиаотряда "Гаруда" ВВС Индии. Как отмечает агентство, они находились в регионе с целью повышения уровня боевой подготовки.