В Кашмире четыре человека погибли в столкновении силовиков с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Индийские силовики ликвидировали двух боевиков в штате Джамму и Кашмир, два военнослужащих погибли в ходе столкновения, сообщает агентство ANI.
Силовики получили оперативную информацию о присутствии боевиков в населенном пункте, когда они приблизились к дому, где укрывались боевики, те открыли по представителям властей огонь. В ходе перестрелки два боевика были убиты.
По данным агентства, в ходе боестолкновения погибли два военнослужащих элитного авиаотряда "Гаруда" ВВС Индии. Как отмечает агентство, они находились в регионе с целью повышения уровня боевой подготовки.