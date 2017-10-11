В Македонии гражданина Великобритании задержали по подозрению в шпионаже

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Гражданин Великобритании задержан по подозрению в шпионаже на объекте македонских вооруженных сил в Скопье, сообщило министерство внутренних дел Македонии.

Подозреваемый был обнаружен в понедельник во время несанкционированного перемещения по территории военной базы "Илинден" и передан в полицию.

Сообщается, что нарушителем является 30-летний гражданин К. Р. Дж. из Ньюкасла (Великобритания). Мужчина проходит по делу о "незаконном проникновении на военный объект и создании набросков или чертежей военных объектов и боевых средств". В настоящий момент он помещен под стражу.

Других подробностей не сообщается.