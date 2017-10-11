Мексиканский мультимиллиардер нашел позитивные моменты в землетрясении

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Мексиканский мультимиллиардер и один из самых богатых людей мира Карлос Слим увидел положительные моменты в разрушительном землетрясении, случившемся в Мексике в середине сентября и унесшем сотни жизней.

"Эта трагедия была огромной, очень печальной, которую все мы пережили, потому что она ударила по тем, кто живет здесь, в Мехико, как ни по кому другому, из-за близости к эпицентру. Но она имеет и положительный эффект: здесь будут создавать рабочие места, будет реконструкция, появится экономическая активность в этих маргинальных зонах с небольшими доходами", – заявил Слим на пресс-конференции в Мехико.

Основной бизнес Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний.

Слим сообщил также, что направит на помощь пострадавшим от стихии около 2,4 миллиарда песо (почти 128 миллионов долларов). Эта сумма стала результатом пожертвований 217 тысяч человек, которые перевели более 395 миллионов песо (более 21 миллиона долларов) на нужды пострадавших через различные торговые системы, подконтрольные Слиму. В свою очередь миллиардер пообещал на каждый переведенный таким образом песо добавить от себя еще 5 песо.

По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей Мексике (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).