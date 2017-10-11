Мексиканский мультимиллиардер нашел позитивные моменты в землетрясении

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Мексиканский мультимиллиардер и один из самых богатых людей мира Карлос Слим увидел положительные моменты в разрушительном землетрясении, случившемся в Мексике в середине сентября и унесшем сотни жизней.
Основной бизнес Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний.
По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей Мексике (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).