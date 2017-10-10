В Мексике в ДТП с автобусом погибли шесть человек, десятки пострадали

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Не менее шести человек погибли и порядка 70 получили ранения во вторник в результате ДТП с автобусом в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает служба гражданской обороны штата.

"Сообщается об аварии автобуса с персоналом на дороге Рио-Браво-Рейноса на высоте аэропорта. Перевернулся автобус с работниками (промышленного парка) Maquilpark, в результате чего 68 человек получили ранения и шестеро погибли", – говорится в сообщении службы на ее странице в Facebook.

На месте работают врачи и спасатели Тамаулипаса, Красного креста Мексики, федеральная полиция и морская пехота. Раненые доставлены в госпитали.