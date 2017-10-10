ООН готова поддержать Киев в решении гуманитарных проблем

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. ООН приветствует усилия правительства Украины, направленные на решение гуманитарных проблем, которые возникли в результате конфликта в Донбассе, и готова предоставить Украине поддержку в этих вопросах, заявила помощница генсека ОНН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

Помощница генсека ООН посещает Украину 10-13 октября с визитом, она уже встретилась в Киеве с украинским замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой. Кроме того, у нее запланирована поездка в Донбасс.

"Мы всем сердцем выступаем за любые меры, которые могли бы уменьшить последствия длительного внутреннего перемещения граждан в Украине и хотели бы, чтобы правительство поддержало ваше министерство в этой стратегии. В свою очередь, ООН готова поддержать правительство Украины в его действиях, направленных на разрешение ситуации в которой оказались люди в результате конфликта", – сказала в ходе встречи Мюллер, слова которой приводит пресс-служба украинского министерства.

В свою очередь Георгий Тука проинформировал ее о ходе работы над "Стратегией обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц". По его словам, работа над этим документом должна быть завершена в течение ближайших месяцев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.