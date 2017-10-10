Трамп заявил, что не подрывал позиции Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не намерен подрывать позиции госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Я не подрываю чьи-либо позиции. И не верю в тех людей, которые это делают", — сказал Трамп журналистам на встрече в Белом доме с патриархом американской дипломатии Генри Киссинджером.

Президент также отметил, что полностью уверен в Тиллерсоне.

Ранее телеканал NBC сообщал, будто Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса.

Сам Тиллерсон уже опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту".