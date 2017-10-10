Молдавия рассчитывает на активное участие РФ в переговорах по Приднестровью

КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на встрече с лидером России Владимиром Путиным, что республика рассчитывает на дальнейшее активное участие Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

"Молдавия рассчитывает на дальнейшее активное участие Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, в котором она играет очень важную роль. Мы рассчитываем и в дальнейшем на поддержку России в продвижении процесса приднестровского урегулирования и заинтересованы в достижении в текущем году реальных подвижек в этом отношении", — написал Додон на своей странице Facebook после встречи с президентом РФ во вторник в Сочи.

Молдавский лидер еще раз повторил позицию республики по приднестровскому вопросу. "Мы последовательно выступаем за политическое урегулирование приднестровского конфликта в рамках переговорного формата "5+2" на основе соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Молдавии, с предоставлением особого статуса Приднестровью. Мы настроены на дальнейшее продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем на уровне лидеров, политических представителей и рабочих групп по укреплению доверия для решения насущных проблем, с которыми сталкивается население на обоих берегах Днестра, а также на уровне представителей гражданского общества", — подчеркнул Додон.

Президент Молдавии еще раз отметил "положительную роль, которую сыграла и продолжает играть нынешняя миротворческая операция с участием российских миротворцев в установлении мира на Днестре".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.