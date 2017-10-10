В ДТП в Таджикистане погибли четыре студента

ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Четыре студента Таджикского национального университета (ТНУ) погибли в ДТП вблизи города Нурек в 100 километрах восточнее Душанбе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.

"Авария произошла, когда студенты 4-го курса ТНУ возвращались из Куляба в Душанбе, вблизи Нурека водитель потерял контроль над управлением авто и совершил столкновение с грузовиком", — сказал Эмомали.

По его словам, авария произошла во вторник рано утром. В результате ДТП водитель и два его пассажира-сокурсника погибли на месте.

"Другие его пассажиры получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу. Один из них сразу же скончался, другой студент, получивший тяжкие телесные повреждения, находится в реанимации городской больницы Нурека", — добавил Эмомали.

ГАИ МВД ведет расследование.