В ДТП в Таджикистане погибли четыре студента

ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Четыре студента Таджикского национального университета (ТНУ) погибли в ДТП вблизи города Нурек в 100 километрах восточнее Душанбе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.
По его словам, авария произошла во вторник рано утром. В результате ДТП водитель и два его пассажира-сокурсника погибли на месте.
"Другие его пассажиры получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу. Один из них сразу же скончался, другой студент, получивший тяжкие телесные повреждения, находится в реанимации городской больницы Нурека", — добавил Эмомали.
ГАИ МВД ведет расследование.