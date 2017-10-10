Представитель ICAN заявила о необходимости поддерживать иранское соглашение

РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Соглашение об урегулировании проблемы иранского атома является отличной договоренностью, которая заслуживает всеобщей поддержки, заявила во вторник в Риме Сузи Снайдер (Susi Snyder), член руководящего комитета Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), которой была присуждена Нобелевская премия мира за 2017 год.
"МАГАТЭ заявило, что Иран делает все, что ему положено в соответствии с данным соглашением, и мы должны доверять экспертам этой организации", — добавила Снайдер.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.