Представитель ICAN заявила о необходимости поддерживать иранское соглашение

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Соглашение об урегулировании проблемы иранского атома является отличной договоренностью, которая заслуживает всеобщей поддержки, заявила во вторник в Риме Сузи Снайдер (Susi Snyder), член руководящего комитета Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), которой была присуждена Нобелевская премия мира за 2017 год.

"Это действительно прекрасное соглашение, которое предотвратило войну и спасло человеческие жизни. Оно должно быть поддержано всеми", — сказала она после встречи с итальянскими парламентариями, в которой также принял участие замглавы МИД Бенедетто Делла Ведова.

"МАГАТЭ заявило, что Иран делает все, что ему положено в соответствии с данным соглашением, и мы должны доверять экспертам этой организации", — добавила Снайдер.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Находящийся в Риме глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи во вторник предостерег США от выхода из ядерной сделки, отметив, что такой шаг навредит режиму нераспространения. В этой связи он подчеркнул, что "неадекватные и негативные заявления Вашингтона не сулят ничего хорошего".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.