В ДНР заявили об обстреле Докучаевского нефтеперерабатывающего завода

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Территория Докучаевского нефтеперерабатывающего завода, который на данный момент не работает, подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков во вторник, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в администрации Докучаевска сообщили о ранении подростка в результате обстрела города со стороны украинских силовиков утром во вторник.

"Под обстрел попал Докучаевский нефтеперерабатывающий завод. Повреждены кровля и стена административного здания и котельной, а также емкости для хранения нефтепродуктов", — сказали журналистам в представительстве ДНР в СЦКК, отметив, что огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Новотроицкого из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также бронетехники.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

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