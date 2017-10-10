МИД РФ: американские санкции осложняют реализацию соглашения по Ирану

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

РИА Новости. ЕСЛИ США НЕ СНИМУТ САНКЦИИ С ТЕГЕРАНА, ТО ЭТО ОСЛОЖНИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ — МИД РФ