Ракетные пуски КНДР угрожают полетам гражданской авиации, заявили в ИКАО

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выразила обеспокоенность из-за ракетных пусков Северной Кореи, которые угрожают безопасности международной гражданской авиации, сообщает во вторник Росавиация.

"Пуски баллистических ракет проводились над международными авиамаршрутами или вблизи их и без предварительного уведомления, тем самым создавая значительную обеспокоенность в отношении безопасности международной гражданской авиации в этом районе", — говорится в бюллетене ИКАО, который распространило российское ведомство.

Президент Совета направил несколько писем в КНДР, "призывая соблюдать положения Конвенции о международной гражданской авиации".