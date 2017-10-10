Источник сообщил о покушении на заместителя премьер-министра Йемена

САНА, 10 окт — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Йемена Абдулазиз Джабари выжил в результате покушения на юго-западе страны, двое сопровождавших его погибли, сообщил РИА Новости местный источник.

"Вооруженные люди напали на кортеж заместителя премьер-министра Абдулазиза Джабари на улице Джамаль в центре города Таиз, погибли двое из его сопровождения, еще двое ранены", — заявил источник.

"Министр Джабари выжил в результате покушения", — отметил источник.

Ответственность за нападение на себя не взяла ни одна из действующих в стране группировок.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.