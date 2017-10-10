В Париже тысячи госслужащих протестуют против социальной политики властей

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Массовая акция протеста против социальной политики французских властей проходит во вторник в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Участники шествия заявляют о несогласии с предпринимаемыми правительством шагами по сокращению рабочих мест, урезанию выплат и пособий, а также по индексации зарплат.

Во вторник во Франции проходит масштабная забастовка по призыву сразу нескольких ведущих профсоюзов, среди которых — FO, UNSA, CFDT. Из-за акции протеста нарушена работа школ, детских садов, больниц, отменены некоторые авиарейсы в крупных аэропортах страны.

В Париже колонна из тысяч человек около 14.30 по местному времени (15.30 мск) двинулась с площади Республики. Собравшиеся несут плакаты с лозунгами, осуждающими социально-экономическую политику руководства страны.

В частности, демонстранты сравнили президента Франции Эммануэля Макрона с Робином Гудом, однако с обратным смыслом — "Макрон: забираю у бедных, чтобы отдать богатым".

На другом плакате Макрон изображен в виде охотника. Под прицелом его ружья — курицы, символизирующие недовольных работников, в частности, медиков.

Также много плакатов, начинающихся словами: "Вы думаете, это нормально?", и приводятся примеры из жизни госслужащих, положение которых, по мнению участников акции протеста, ухудшается с каждым годом.

Безопасность в ходе шествия обеспечивают усиленные наряды полиции. Улицы, примыкающие к маршруту следования демонстрации, оцеплены.