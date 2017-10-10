Член делегации Украины в ПАСЕ назвал предложение Земана по Крыму чудовищным

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на "недопустимые" и "чудовищные" заявления президента Чехии по компенсации Украине за Крым, считает заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, выступая в ПАСЕ, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

"Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке", — написал Гончаренко на своей в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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