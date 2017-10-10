Вывод из обращения старых фунтов приведет к ряду проблем, считают британцы

ЛОНДОН, 10 окт – РИА Новости, Мария Табак. Скорый вывод из обращения монеты в один фунт стерлингов вызывает недовольство как у самых разных британских компаний, так и у их клиентов.

"Старые" круглые фунты будут официально заменены на новые, комбинированные 12-гранные монеты из желтого и белого металла 15 октября.

"Проблема в том, что о людях никто не думает. Новый фунт, может, и красивый, и защита от подделок у него лучше, но проблема в том, что он не вставляется в прорезь тележки в супермаркетах. В результате мне с собой надо всегда иметь старый фунт, иначе придется таскаться с корзинкой", — сказала РИА Новости 53-летняя Элизабет, регулярно покупающая продукты в супермаркете Sainsbury’s в лондонском районе Южный Кенсингтон.

С аналогичной проблемой сталкиваются покупатели и в супермаркеты других сетей. С 15 октября старые фунтовые монеты выводятся из обращения, а заменить тележки супермаркеты к этому времени не успеют.

Проблемы с новыми фунтами распространяются не только на продуктовые магазины.

"Наши шкафчики в раздевалках работают только со старыми фунтами. Все, которые у нас были, мы уже раздали. И теперь только можем предложить вам купить жетон, который заменит монету", — сказала РИА Новости сотрудница спортивного центра в Северном Кенсингтоне.

Не принимают новые монеты и многие автоматы по продаже железнодорожных билетов, газированных напитков, игрушек, парковочные автоматы, а также некоторые детские мини-аттракционы.

В настоящее время, за пять дней до вывода старого фунта из обращения, на руках остаются порядка 500 миллионов монет. Шансы на то, что за оставшиеся несколько дней население избавится от такого количества монет, минимальны.

"Мы сейчас адаптируем наши системы к новым монетам, но, чтобы помочь покупателям, у которых до сих пор имеются старые монеты, мы продолжим принимать их на кассах и в автоматах в течение дополнительной недели", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении сети супермаркетов Tesco.

Аналогичным образом поступит и сеть дешевых магазинов Poundland. Банки в течение некоторого времени продолжат принимать депозиты, а почтамты – принимать оплату старыми фунтами.

Федерация малого бизнеса призвала власти страны сделать официальный переходный период, чтобы дать возможность людям избавиться от старых монет, а компаниям – спокойно перейти на новый формат фунта.

Однако Казначейство пока остается непреклонно.

"Круглый фунт использовался более 30 лет, но сейчас, по мере приближения дедлайна, мы призываем всех найти свои старые монеты и использовать их", — говорится в заявлении главы Королевского монетного двора Адама Лоуренса.