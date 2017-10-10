ЛНР обвиняет Киев в подготовке провокаций во время визита Хуга в Донбасс

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровоглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций, направленных на дискредитацию ЛНР во время визита в Донбасс первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ заявили, что Хуг посетит во вторник один из обозначенных участков разведения сил и средств в районе пункта пропуска "Станица Луганская". В пресс-центре военной операции украинских силовиков в Facebook сообщили об обострении ситуации на луганском направлении. По данным украинских военных, огонь велся из гранатометов и пулеметов вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Новоалександровки и Треизбенки.

"Мы считаем, что прежде всего это (заявления украинских силовиков, — ред.) связанно с сегодняшнем визитом замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга. У нас есть информация, что ВСУ готовят ряд провокаций, которые нацелены на дискредитацию республик, и такие заявления подтверждают, что Украина готова на все, лишь бы очернить Народную милицию ЛНР", — сказал Марочко журналистам на брифинге.