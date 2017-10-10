Москалькова обсудит с генсеком ЕС вопросы возвращения россиян из Ирака

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудит с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом проблему возвращения российских женщин и детей из зоны боевых действий в Ираке, сообщила омбудсмен журналистам.

Она уточнила, что встреча состоится 20 октября в Москве.

"Будет 20-го числа Ягланд,.. я поставлю (этот вопрос)", — заявила Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о возвращении российских женщин и детей из Ирака в РФ.

Ранее Москалькова обращалась в ООН с просьбой о содействии в организации гуманитарного коридора для российских женщин и детей, находящихся на территории военных действий в Мосуле (Ирак). По словам уполномоченного, она еще не получала ответ от организации.