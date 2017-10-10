В Индии около 300 школьников отравились из-за утечки газа, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка 300 учащихся школы на севере Индии почувствовали недомогание после того, как надышались газом с предприятия по производству сахара, расположенного рядом с их школой, передает телеканал NDTV.
300 children ill at UP's Shamli after inhaling gas from sugar factoryhttps://t.co/wsYDVrvnVK pic.twitter.com/14M9wURP5L— NDTV (@ndtv) 10 октября 2017 г.
Инцидент произошел с учащимися школы города Шамли в штате Уттар-Прадеш во вторник утром. Пострадавшие были госпитализированы после того, как почувствовали тошноту. У них также началась одышка, дети ощутили боль в животе, головокружение и жжение в глазах.
Врачи сообщают, что другие дети серьезно не пострадали, отмечает телеканал.
Газета Hindustan Times со ссылкой на полицию сообщило, что на заводе произошла утечка химиката. Издание в то же время приводит другие цифры по пострадавшим — более 100 школьников.