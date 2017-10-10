В Индии около 300 школьников отравились из-за утечки газа, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка 300 учащихся школы на севере Индии почувствовали недомогание после того, как надышались газом с предприятия по производству сахара, расположенного рядом с их школой, передает телеканал NDTV.

300 children ill at UP's Shamli after inhaling gas from sugar factoryhttps://t.co/wsYDVrvnVK pic.twitter.com/14M9wURP5L — NDTV (@ndtv) 10 октября 2017 г.

Инцидент произошел с учащимися школы города Шамли в штате Уттар-Прадеш во вторник утром. Пострадавшие были госпитализированы после того, как почувствовали тошноту. У них также началась одышка, дети ощутили боль в животе, головокружение и жжение в глазах.

Кроме того, состояние некоторых пострадавших детей оценивается как тяжелое. "От 30 до 35 детей находятся в тяжелом состоянии", — приводит телеканал слова представителя властей округа Сурджит Сингх.

Врачи сообщают, что другие дети серьезно не пострадали, отмечает телеканал.

Газета Hindustan Times со ссылкой на полицию сообщило, что на заводе произошла утечка химиката. Издание в то же время приводит другие цифры по пострадавшим — более 100 школьников.