Народная милиция: техника ВСУ выдвинулась из Артемовска в направлении ЛНР

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Часть военной техники, доставленной на железнодорожную станцию в подконтрольный украинским силовикам Артемовск, выдвинулась в направлении самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"По нашей информации, вчера ночью из населенного пункта Артемовск в нашем направлении выдвинулась большая колонна военной техники ВСУ", — сообщил Марочко.
Он уточнил, что в колонне были зафиксированы самоходные артустановки (САУ), реактивные системы залпового огня "Град", танки, БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами.
"Наша разведка продолжает фиксировать ротацию и усиление позиций ВСУ", — сказал Марочко.
"Все приведенные факты свидетельствуют о том, что украинское военно-политическое руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о соблюдении режима прекращения огня, а наоборот, принимают все усилия для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе", — заявил Марочко.