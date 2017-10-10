Народная милиция: техника ВСУ выдвинулась из Артемовска в направлении ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (115)

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Часть военной техники, доставленной на железнодорожную станцию в подконтрольный украинским силовикам Артемовск, выдвинулась в направлении самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция заявляла, что в течение недели на железнодорожную станцию в Артемовске в Донбассе приходят составы с военной техникой и боеприпасами украинских силовиков.

"По нашей информации, вчера ночью из населенного пункта Артемовск в нашем направлении выдвинулась большая колонна военной техники ВСУ", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что в колонне были зафиксированы самоходные артустановки (САУ), реактивные системы залпового огня "Град", танки, БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами.

"Наша разведка продолжает фиксировать ротацию и усиление позиций ВСУ", — сказал Марочко.

Он уточнил, что на позициях украинских силовиков в районе населенных пунктов Болотенное и Сизое уже находятся, кроме прочего, восемь БМП и четыре танка 14 механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Валуйское зафиксированы две САУ 2С1 "Гвоздика", в районе Новолуганского – три БМП-1.

"Все приведенные факты свидетельствуют о том, что украинское военно-политическое руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о соблюдении режима прекращения огня, а наоборот, принимают все усилия для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе", — заявил Марочко.