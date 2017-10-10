В Швейцарии арестовали граждан Туниса по делу о нападении в Марселе

ЖЕНЕВА, 10 окт — РИА Новости. Двое граждан Туниса арестованы в городе Кьяссо на юге кантона Тичино по подозрению в причастности к атаке в Марселе, совершенной 1 октября, сообщает Федеральный офис полиции Швейцарии.

Как отмечается, граждане Туниса являются соискателями убежища. Их арестовали в понедельник вечером по международному мандату. Оба задержанных подозреваются в возможной причастности к атаке в Марселе, в результате которой погибли два человека.

В воскресенье 1 октября мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ударов ножом. По данным МВД Франции, напавший на прохожих на марсельском вокзале опознан, им был гражданин Туниса Ахмед Ханаши.