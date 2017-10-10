Родственники убитых в Чечне в 2000 году выиграли процесс против РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить 285 тысяч евро компенсации родственникам убитых в феврале 2000 года в селе Новые Алды в Чечне, а также оплатить судебные издержки, следует из постановления суда.

Истцами выступили 20 родственников погибших, большинство из которых проживают в Чечне. В заявлении говорится, что за массовым убийством 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды не последовало результативного расследования.

Суд в Страсбурге признал доказательным иск о неэффективной правовой защите в нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека. Суд постановил выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро каждому из 18 заявителей, Ибрагиму и Зое Мусаевой суд постановил выплатить 15 тысяч евро совместно. Помимо этого, Россия должна выплатить судебные издержки в размере 2,5 тысячи евро в дополнение к иным возможным расходам.

Заявители запрашивали по 100 тысяч евро за отсутствие эффективного расследования по делу каждого из 21 погибшего члена их семей.