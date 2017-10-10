Делегация минавиации Египта летит в Москву обсуждать авиасообщение

КАИР, 10 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. Высокопоставленная делегация министерства гражданской авиации Египта в течение ближайших двух дней вылетит в Москву, чтобы обсудить вопрос восстановления авиасообщения между странами, пишет египетская газета "Дустур" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Решено, что будет обсуждаться возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой в ближайший период… Завоевание сборной Египта путевки на чемпионат мира по футболу в России в 2018 году может стать хорошим поводом обсудить возможность перевозки египетских болельщиков в Россию. Это очень хорошая возможность восстановить авиасообщение и турпоток между Каиром и Москвой", — сообщил собеседник издания.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.