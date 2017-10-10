Киев проверяет информацию о задержании в России украинского военного

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины проверяет информацию о задержании украинского военного российскими пограничниками, заявил информагентству "Украинские новости" пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям накануне сообщило, что российские пограничники задержали за нарушение границы на Луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии. В частности, сообщалось, что задержанный представился военнослужащим вооруженных сил Украины.

"Речь идет не о пограничнике, а о военнослужащем ВСУ. Во-вторых, пока проверяем эту информацию", — сказал Слободян.

По его словам, на данный момент штаб военной операции украинских силовиков в Донбассе не подтверждает задержание.