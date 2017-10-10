Глава МИД Ирака намерен обсудить с Лавровым референдум в Курдистане

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади во время пресс-конференции, посвященной позиции Ирака по референдуму о независимости Курдистана. 10 октября 2017

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади во время пресс-конференции, посвященной позиции Ирака по референдуму о независимости Курдистана. 10 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари во время своего визита в Москву намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Иракского Курдистана, где прошел референдум о независимости, заявил иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что аль-Джаафари прибудет с визитом в Москву в двадцатых числах октября, намечены встречи с Лавровым и вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

"В ближайшем будущем министр иностранных дел посетит Москву и встретится с Лавровым, конечно, проблема этого референдума будет обсуждаться", — сказал Хади на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.