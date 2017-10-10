Глава МИД Ирака намерен обсудить с Лавровым референдум в Курдистане

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари во время своего визита в Москву намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Иракского Курдистана, где прошел референдум о независимости, заявил иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади.
"В ближайшем будущем министр иностранных дел посетит Москву и встретится с Лавровым, конечно, проблема этого референдума будет обсуждаться", — сказал Хади на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.