Бывшего генпрокурора Киргизии приговорили к пяти годам лишения свободы

БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Экс-генпрокурор Киргизии, оппозиционный депутат Аида Салянова приговорена к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением, передает во вторник агентство Sputnik Киргизия.

В декабре 2016 года пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии сообщила, что против Саляновой возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление служебным положением" в то время, когда она занимала пост исполняющей обязанности министра юстиции. Речь идет о возобновлении в 2010 году действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске Алексея Елисеева, одного из приближенных сына экс-президента Курманбека Бакиева, покинувшего страну после революции.

"Депутат Жогорку Кенеша (парламента — ред.) от фракции "Ата-Мекен", экс-генеральный прокурор Аида Салянова приговорена к пяти годам лишения свободы решением Ленинского районного суда Бишкека", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, суд приговорил Салянову к тюремному сроку с конфискацией имущества. Однако, наказание вступит в силу по исполнении 14 лет ее ребенку, который родился в 2015 году.

Салянова была одним из членов временного правительства Киргизии, пришедшего к власти после свержения президента Бакиева. Она занимала пост министра юстиции, а позднее была назначена генпрокурором. Впоследствии она была избрана в парламент по спискам социалистической партии "Ата-Мекен".