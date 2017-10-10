В Кении двое сотрудников университета погибли в перестрелке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Двое сотрудников Технического университета Момбасы в Кении погибли после того, как неизвестные устроили засаду и открыли огонь у одного из кампусов, сообщает местное издание Daily Nation.

"Двое сотрудников Технического университета Момбасы, кампус Мабокони, были застрелены вооруженными людьми, устроившими засаду на полицейский автомобиль, в котором они ехали", — сообщила газета в своем Twitter

Других подробностей пока не поступало.

Террористическая угроза в Кении связана с действиями боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") из соседней Сомали, имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.