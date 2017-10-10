Чехия направит почти миллион долларов для помощи беженцам в Ираке

ПРАГА, 10 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Чехия направит в ближайшее время 20 миллионов крон (около 0,9 миллиона долларов) в Ирак для обустройства лагерей беженцев, общая помощь разным странам для решения миграционной проблемы со стороны Праги в этом году составит 150 миллионов крон (около 6,8 миллиона долларов), сообщил во вторник пресс-отдел МВД республики.
Всего в настоящее время число внутренних беженцев в Ираке достигло 3,4 миллиона человек, кроме того, на территории страны проживают 244 тысячи граждан Сирии, покинувших родные места из-за военных действий.
Помимо Ирака, финансовую поддержку из Чехии получили или еще получат в этом году Иордания (2,5 миллиона долларов), Македония (1,3 миллиона долларов) и Сербия (1,2 миллиона долларов). Кроме того, еще 1,09 миллиона долларов Прага направила в трастовый фонд ЕС для решения миграционных проблем в странах Африки.
Таким образом правительство Чехии реализует свою долгосрочную политику в отношении миграции, которая заключается не в приеме беженцев по квотам ЕС на своей территории, а в оказании финансовой, материальной и медицинской помощи тем странам Африки и Азии, откуда направляются в Европу основные потоки нелегальных мигрантов.